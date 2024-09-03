رئيس الوزراء الهولندي يؤكد للرئيس الأوكراني على استمرار الدعم

أكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "استمرار الدعم والمشاركة" من جانب هولندا، وذلك خلال زيارته للخطوط الأمامية قرب زابوريجيا يوم الاثنين.

وقال شوف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار، سواء على الجبهات الأمامية أو في حياة الناس اليومية".

والتقى زيلينسكي وشوف مع قدامى المحاربين، وحضرا افتتاح العام الدراسي الجديد، وتم إطلاعهما على الوضع الراهن من قبل ممثلين عن القوات الجوية الأوكرانية والمخابرات الدفاعية خلال زيارتهما إلى زابوريجيا، التي تقع على بعد كيلومترات فقط من خط المواجهة.

وتعهد شوف بحزمة دعم تزيد قيمتها على 200 مليون يورو (221 مليون دولار) لأوكرانيا، تركز بشكل أساسي على حماية وإصلاح البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية.

وقال شوف: "لدى الشعب الأوكراني الحق في العيش بحرية وأمان، ووقف هجمات روسيا على أوكرانيا يعتبر من مصلحة الأمن القومي لكل من هولندا وأوروبا ككل".

وأضاف: "هذا اعتقاد نتشارك فيه جميعا. زيارتي الأولى إلى البلاد بصفتي رئيس وزراء هولندا أكدت قناعتي بأننا يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا."

وقال زيلينسكي إن الجانبين ناقشا تعزيز دفاع أوكرانيا ضد روسيا والتقدم نحو تحقيق السلام العادل لأوكرانيا.

وأضاف: "الأولويات الرئيسية هي الدفاع الجوي، وتزويدنا بأنظمة باتريوت والصواريخ، وزيادة أسطولنا من طائرات إف-16. لدينا أفكار بهذا الخصوص."

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، هناك حزم دفاعية لأوكرانيا، تشمل الذخيرة والمعدات، والعقوبات ضد روسيا، وكل ما يلزم لمنع روسيا من فتح جبهات جديدة ضد أوكرانيا."

وقال: "من الضروري أن نعمل معا لضمان محاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين شخصيا، وكل من ينفذون جنونه على هذه العدوانية، على جرائم قتل الأوكرانيين، وترحيل الأطفال، وجميع الجرائم الأخرى لهذه الحرب."

وتشن روسيا حربا شاملة ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.