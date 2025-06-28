قطر تدعو لاستغلال فرصة التوصل إلى هدنة في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة حماس للاستفادة من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع؛ من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، احتفالًا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.

من جهتها، قالت مصادر مصرية، لقناة «الحدث» الإخبارية، إن هناك تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة.

وأضافت المصادر، أن أمريكا أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام، مشيرة إلى مطالبة الوسطاء، لأمريكا بوقف إسرائيل للنار بغزة لنحو أسبوعين.