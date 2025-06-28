 إيران.. نائب في مجلس الشورى يعلن تعطيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران.. نائب في مجلس الشورى يعلن تعطيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 10:58 ص | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 10:58 ص

أعلن عضو مجلس الشورى الإيراني، حميد رسائي، اليوم، أن بلاده ستعطل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المنشآت النووية الإيرانية؛ تنفيذاً لقرار صادر عن الجهات المختصة في البلاد، بحسب موقع قناة "الميادين".

وقال رسائي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "سيتم اليوم تعطيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرار رسمي تم اتخاذه في إطار الرد على المواقف السياسية المتحيزة للوكالة".

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات بين إيران والوكالة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد ندد الجمعة، بـ"النوايا الخبيثة" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي.

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