القبض على سمسار بتهمة استدراج فتاة والتعدي عليها في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سمسار عقارات بتهمة استدراج فتاة والاعتداء عليها في مدينة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعمل خادمة بمنزل يقطنه صاحب مكتب عقاري وعائلته، وأفادت الفتاة في البلاغ، بأنها تعرضت لاعتداء داخل المسكن.

وتابعت المبلغة أن المتهم البالغ من العمر نحو 50 عامًا استدرجها إلى غرفة داخل المنزل وتعدى عليها، وأفقدها عذريتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.