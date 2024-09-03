الإمارات تبدأ حملة تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال في غزة

بدأت الإمارات حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة، في خطوة استراتيجية لحماية أكثر من 640 ألف طفل من خطر شلل الأطفال، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وانطلقت الحملة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و«اليونيسف»، و«الأونروا»، في وسط غزة، على أن تنتقل تدريجيا إلى جنوب وشمال القطاع، حيث تستهدف تطعيم 90% من الأطفال لضمان حمايتهم من المرض، وفق شبكة سكاي نيوز.

وشارك متطوعون من عملية «الفارس الشهم 3»، في تنظيم ودعم نقاط التطعيم، حيث ساهموا بفعالية في تسهيل عملية التطعيم وتقديم المساعدة للأسر والأطفال، مما عزز من نجاح الحملة في الوصول إلى الأهداف المنشودة.

تأتي هذه الحملة كاستجابة ضرورية لمنع انتشار الأوبئة وحماية الأجيال المقبلة، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها غزة، من نزوح السكان إلى تدهور الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي،

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في أغسطس الماضي، تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع منذ 25 عاما، مما جعل من هذه الحملة تدخلا حاسما لحماية أطفال غزة.

ويشارك في الحملة أكثر من 2.100 عامل صحي، بما في ذلك فرق صحية متنقلة، لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين خلال فترات الهدنة الإنسانية.