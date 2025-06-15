إيران تعلن تعليق عمل جميع المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر بسبب العدوان الإسرائيلي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية، الأحد، تعليق أعمال جميع المؤسسات التعليمية في البلاد حتى إشعار آخر بسب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي فرهادي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن الامتحانات لجميع المراحل التعليمية لن تجرى حتى إشعار آخر، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الوزارة ستعلن عن المواعيد الجديدة للامتحانات في وقت لاحق، وأنها ستعيد إصدار وثائق دخول الامتحان الملغاة.

وفي إسرائيل، صادقت الحكومة مساء الأحد على تمديد إعلان وضع الطوارئ الخاص حتى 30 يونيو الجاري.

وأرجعت الحكومة الإسرائيلية ذلك إلى استمرار التصعيد الأمني وإمكانية وقوع هجمات إضافية من جانب إيران وأذرعها، حسب القناة 14 الإسرائيلية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي ذلك اليوم، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، عبر 8 موجات، خلف حتى صباح الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام إسرائيلي.