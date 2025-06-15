إسرائيل تدعي اعتراض معظم صواريخ إيران النهارية

- صفارات الإنذار دوت في مناطق عديدة والجيش قال إنه لم ترد تقارير عن سقوط صواريخ داخل إسرائيل

- لم ترد إفادة رسمية إيرانية بشأن أحدث رد صاروخي على العدوان الإسرائيلي

ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه اعترض معظم الصواريخ في أحدث هجوم إيراني، والأول نهارا منذ هجوم تل أبيب على طهران فجر الجمعة الماضي.

وقال الجيش، في بيان: "في الساعات الأخيرة، أطلقت صواريخ من إيران، وتم اعتراض معظمها، ولم ترد تقارير عن سقوط صواريخ داخل إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل حالة التأهب في عدة مناطق من البلاد، عقب اكتشاف صواريخ أُطلقت من إيران على إسرائيل".

وأضاف: "حاليا، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد".

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية فإن إيران أطلقت في الرشقة الأخيرة نحو 50 صاروخا تجاه إسرائيل.

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شدموت محولاه وروتم ومسيخوت وروعي في غور الأردن.

كما دوت صفارات الإنذار في الجولان والجليل ومنطقة حيفا شمال إسرائيل، وفق القناة 12 العبرية.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت صفارات الإنذار دوت في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، للاشتباه في إطلاق صواريخ جديدة من إيران.

وحتى الساعة 15:30 "ت.غ" لم ترد إفادة رسمية إيرانية بشأن أحدث رد صاروخي على العدوان الإسرائيلي.

وقالت " نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) إنها لم ترصد أي إصابات باستثناء كدمات وسجحات أصيب بها إسرائيليون خلال ركضهم إلى الملاجئ حين دوت صفارات الإنذار.

ووفق إعلام عبري، تفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة عسكرية مشددة بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.

​​​​​​​في سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد على تمديد إعلان "وضع الطوارئ الخاص في البلاد حتى 30 يونيو الجاري.

وأرجعت ذلك إلى "استمرار التصعيد الأمني وإمكانية وقوع هجمات إضافية من جانب إيران وأذرعها"، حسب القناة 14 العبرية.

وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي ذلك اليوم، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، عبر 8 موجات، خلف حتى صباح الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.