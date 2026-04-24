ديب سيك الصينية تطلق تحديثا لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها

أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التي هزت الأسواق العالمية العام الماضي، نسخة تجريبية لأحدث تحديث رئيسي لها اليوم الجمعة، فيما تحتدم المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين.

وكان مستخدمو نموذج "في 4" من ديب سيك يترقبونه لتجربته ومقارنته بالمنافسين الأمريكيين مثل "تشات جي بي تي" من "أوبن أيه أي" و"كلود" من أنثروبيك وجيمناي من جوجل.

واتهمت أنثروبيك و"أوبن أيه أي"، شركة "ديب سيك" بأنها اعتمدت بشكل غير نزيه في بناء تقنيتها على ما صنعوه.

وتقول ديب سيك إن نماذج "في 4" الجديدة مفتوحة المصدر تشتمل على تحسينات في المعرفة والتفكير والقدرة على أداء المهام المعقدة وسير العمل بشكل مستقل.

وجاء نموذج "في 4" خلفا لـ"في 3" وهو نموذج ذكاء اصطناعي أطلقته ديب سيك في أواخر 2024.