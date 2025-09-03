اختتم فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة دمياط، والذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الصيفية بالمحافظات الساحلية، وقدم عروضه مجانا للجمهور بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

شهد الحفل الختامي حضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ونجوى كيوان مدير عام ثقافة دمياط.

واستهلت الأمسية بباقة من الفقرات الغنائية لفرقة الأنفوشي للموسيقى والإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات المتنوعة من بينها: ميدلي إسكندراني، ميدلي لفضل شاكر، جانا الهوى، بتونس بيك، أنا بعشقك، مستنياك، ميدلي فلاحي، سلم علي، ردي يا بنت أخت البيه، إلى جانب فقرة صولو طبلة لعدد من العازفين الشباب هم: يوسف كرم، بلال منصور، ماهيتاب جابر، سما كمال، وريماس محمود.

وكانت ليالي المهرجان السابقة قد شهدت عروضا لعدد من فرق الهيئة، من أبرزها مشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية التي قدمت رقصات فلكلورية منها: بنات بحري، الصيادين، فلاحي، حلاوة شمسنا، الزفة، تحيا مصر إلى جانب رقصة التنورة، وكذلك فرقة بورسعيد للفنون الشعبية "أطفال" التي قدمت لوحات مستوحاة من الفلكلور المصري مثل: بلدي، شقاوة، صياد، نوبي، مصر بتكبر، سندريلا، يا دنيا سمعاني، هرمون السعادة.

ونفذ المهرجان تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية وإداراتها التابعة، بمشاركة أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات من بينها: الأقصر، الوادي الجديد، المنيا، قنا، مطروح، بني سويف، طنطا، بورسعيد، الغردقة، الإسكندرية، الجيزة وغيرها، حيث تقدم العروض يوميا في الثامنة مساء بالمجان للجمهور والمصطافين.

كما تتضمن فعاليات "صيف بلدنا" أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تشمل ورش الحكي والفنون التشكيلية، عروض المسرح التفاعلي، والبرامج المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط.

وجاء المهرجان في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفنون، وتعزيز الهوية الثقافية، وإبراز ثراء الموروث الشعبي المصري، ودعم المواهب الشابة من مختلف الأعمار.