النيابة تطلب تحريات المباحث حول ابتزاز شقيقين لمستخدمي «فيسبوك» في الإسكندرية

طلبت، نيابة ثانِ المنتزه شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث، حول واقعة ضبط شقيقين؛ لاتهامهما بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وابتزاز المستخدمين بعد الحصول على صورهم الشخصية، ونشر مشاركات تتضمن قدرتهما على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية، والمستندات، والشهادات الجامعية لمختلف الكليات، نظير مقابل مادي.

وكان ضباط مباحث الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، تلقوا بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم في محافظة الجيزة؛ يُفيد تضرره من قيام مجهول بسرقة حسابه الشخصي على «فيس بوك» والتحصل منه على صور شخصيه له، ثم قام بتهديده وابتزازه بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى تحديد المتهمين وأماكن الأجهزة التي تم استخدامها في الواقعة، حيث يتخذان وصلة من «مقهى إنترنت» كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه، يقوم صاحبه بإنشاء شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على عدد من الأشخاص من بينهم المتهمين، نظير مقابل مادي بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات.

وبضبط المتهمان، في محل إقامتهما، وجدّ بحوزتهما «جهازي هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 1950 جنيه مصري، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالشاكي تتضمن عبارات تهديد وابتزاز بطلب مبالغ مالية.

وبتطوير الفحص ومناقشتهما تبين قيامهما بإنشاء وإدارة صفحات أخرى عبر «فيس بوك» يقوما من خلالهما بالاحتيال على المواطنين من خلال نشر مشاركات تتضمن إعلانات عن عروض وهمية بأسعار مخفضة، حيث يقوم الراغبين منهم بتحويل مبالغ مالية لهما.

واعترفا المتهمان بتكوين تشكيلاً فيما بينهما بغرض اختراق الحسابات الخاصة بالمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على صورهم الخاصة، وتهديدهم، وابتزازهم، وقيامهم بالنصب عليهم.

تم التحفظ على المضبوطات «2 جهاز حاسب آلي (سيرفر) و4 جهاز راوتر، و2 موزع وصلات (سويتش)» وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثانِ المنتزه، وتباشر النيابة العامة التحقيق.