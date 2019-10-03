 بابا الفاتيكان يختار مدعيا إيطاليا سابقا لترأس محكمة الفاتيكان - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2019 6:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان يختار مدعيا إيطاليا سابقا لترأس محكمة الفاتيكان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
مدينة الفاتيكان - د ب أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 5:55 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 5:55 م

عين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المدعي العام السابق لمدينة روما جوزيبي بيناتوني رئيسا لمحكمة مدينة الفاتيكان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفاتيكان اليوم الخميس.

وكان بيناتوني / 70 عاما/ ، وهو صاحب خبرة كبيرة في التصدي لعصابات المافيا، المدعي العام لمدينة روما حتى مطلع هذا العام.

وحظى بيناتوني بإشادات لكشفه فضيحة فساد يطلق عليها " مافيا كابيتال".

وسوف يتعامل بيناتوني قريبا مع قضية فساد كبيرة في الفاتيكان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.

ويتردد أنه تم وقف خمسة مسؤولين بالإدارة المركزية للفاتيكان عن العمل أمس الأربعاء، وذلك في إطار تحقيق حول معاملات مالية مشبوهة تقدر بملايين الدولارات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك