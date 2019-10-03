بابا الفاتيكان يختار مدعيا إيطاليا سابقا لترأس محكمة الفاتيكان

عين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المدعي العام السابق لمدينة روما جوزيبي بيناتوني رئيسا لمحكمة مدينة الفاتيكان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفاتيكان اليوم الخميس.

وكان بيناتوني / 70 عاما/ ، وهو صاحب خبرة كبيرة في التصدي لعصابات المافيا، المدعي العام لمدينة روما حتى مطلع هذا العام.

وحظى بيناتوني بإشادات لكشفه فضيحة فساد يطلق عليها " مافيا كابيتال".

وسوف يتعامل بيناتوني قريبا مع قضية فساد كبيرة في الفاتيكان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.

ويتردد أنه تم وقف خمسة مسؤولين بالإدارة المركزية للفاتيكان عن العمل أمس الأربعاء، وذلك في إطار تحقيق حول معاملات مالية مشبوهة تقدر بملايين الدولارات.