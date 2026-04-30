تحذيرات من اضطراب حركة النقل في اليونان بسبب إضرابات عيد العمال

من المتوقع أن تشهد حركة النقل في اليونان اضطرابات غدا الجمعة، بعدما دعت النقابات العمالية لتنظيم إضرابات بمناسبة عيد العمال من شأنها أن تؤدي لإلغاء رحلات العبارات والقطارات وتوقف معظم خدمات النقل العام في أثينا.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن العبارات ستبقى راسية في الجزر طوال اليوم، عقب أن دعا اتحاد البحارة التابع لمنظمة " بي ان او" للإضراب لمدة 24 ساعة. وقال الاتحاد إنه يسعى لتعزيز حقوق التفاوض بشأن الأجور وعقود جماعية جديدة.

كما دعت نقابات النقل للإضراب لمدة 24 ساعة مما سيؤدي إلى إلغاء جميع خدمات السكك الحديدية والسكك الحديدية بالضواحي بالإضافة إلى مترو أثينا وخدمات الترام.

ويطالب العاملون في مجال النقل بزيادة الأجور واتخاذ إجراء حكومي فعال لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة وتحسين الشبكات والبنية التحتية وتعيين مزيد من العاملين.