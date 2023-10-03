 إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبوره طريق إسكندرية الصحراوي - بوابة الشروق
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إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبوره طريق إسكندرية الصحراوي

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 3:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 3:12 م

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة شخص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما تسبب في إصابته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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