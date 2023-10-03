 نيمار يقود هجوم الهلال السعودي لمواجهة نساجي الإيراني في أبطال آسيا - بوابة الشروق
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نيمار يقود هجوم الهلال السعودي لمواجهة نساجي الإيراني في أبطال آسيا

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 6:23 م

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة نساجي مازاندران الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق نساجي مازاندران نظيره الهلال على ملعب ازادي في طهران، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد العويس في حراسة المرمى

الدفاع: محمد البريك، كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد إبراهيم كنو، سلمان الفرج، مالكوم

الهجوم: ميشايل، نيمار، ميتروفيتش.


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