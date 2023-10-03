أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنه لا خطط لتعبئة إضافية للجنود، مبيناً أن عدد المتطوعين الذين انضموا للجيش هذا العام تجاوز 335 ألفا.

وقال في اجتماع بالفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية: «منذ بداية العام، انضم أكثر من 335 ألف شخص للخدمة العسكرية بموجب عقود وتشكيلات تطوعية، وفي شهر سبتمبر وحده، وقع أكثر من 50 ألف مواطن على العقود»، وفق شبكة العربية.

وأضاف أنه لا توجد خطط لتعبئة إضافية في هيئة الأركان العامة، موضحا أن القوات المسلحة الروسية لديها العدد اللازم من الأفراد العسكريين للقيام بهجوم عسكري.

وأوضح شويجو، أن روسيا أضعفت القدرة القتالية للأوكرانيين بشكل كبير وألحقت بها أضرارًا جسيمة.

وتابع: «فشلت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي، وتم صد جميع الهجمات في اتجاه باخموت».