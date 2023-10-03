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اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع نظيره الأردني، على إقامة مباراة ودية للمنتخب الأوليمبي يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

اتحاد الكرة كان قد رفض عرضًا لإقامة مباراتين وديتين ضد منتخب البرازيلي الأوليمبي، في شهر أكتوبر بسبب التكاليف المالية الباهظة التي سيتحملها الاتحاد، ليتحدد مواجهة الأردن.

ويستعد المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، للسفر إلى أوزبكستان لمواجهة منتخب بلدهم يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر الجارى، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024.

وطلب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.