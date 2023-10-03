 العلاج الحر بالدقهلية توصي بغلق 5 منشآت طبية مخالفة - بوابة الشروق
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العلاج الحر بالدقهلية توصي بغلق 5 منشآت طبية مخالفة

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 12:14 م

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 104 منشآت طبية خاصة، تشمل نحو 68 عياة خاصة، و13 عيادة تخصصية ومستشفى خاصة، إلى جانب 22 مركزاً ومعملا من بينهم، 11 مركزا غير مرخص.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 11 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 5 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة، ولإدارتها بدون ترخيص، وفي الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 منشآت بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف أنه جرى فحص 4 شكاوى ومعاينة 9 منشآت، مؤكداً أنه لا تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.


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