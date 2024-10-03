الجيش اللبناني: رددنا على مصادر النيران الإسرائيلية بعد استشهاد جندي

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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، استشهاد أحد جنوده جراء استهداف القوات الإسرائيلية مركزا تابعا له في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان، وقال إنه رد على مصادر النيران الإسرائيلية.

وقال مسئول أمني لبناني لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن موقعا للجيش اللبناني تعرض لقصف مدفعي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في السياق ذاته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم ديبريسوس إن 28 موظفا بالقطاع الصحي قتلوا في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا وأفادت "الجزيرة" بأن رشقة صاروخية جديدة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في المطلة شمالي إسرائيل 5 مرات خلال 3 دقائق فقط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن قوات اللواء السادس تشن الآن غارات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال أن اللواء السادس بدأ، أمس الأربعاء، "القتال في جنوب لبنان بعد عام من الدفاع عن البلدات الشمالية"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.