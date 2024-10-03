محافظ البحيرة تشهد احتفال المنطقة الأزهرية بانتصارات أكتوبر

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاحتفال السنوي الذي تنظمه المنطقة الأزهرية بالبحيرة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور فضيلة الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وفضيلة الشيخ حمدي الأطرش، مدير عام منطقة وعظ البحيرة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور منصور أبو العدب كلمته، ناقلًا تهاني فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشعب محافظة البحيرة وقيادتها بمناسبة هذه الذكرى العظيمة. وأكد أن القرآن الكريم يحث على النصر والتضحية، مشددًا على أهمية غرس روح أكتوبر في الأجيال القادمة، ومشيرًا إلى دور المجتمع الوطني خلال حرب أكتوبر.

وأضاف الدكتور أبو العدب أن محافظة البحيرة شهدت لأول مرة جناحًا مشتركًا للأزهر والكنيسة والوعظ والأوقاف بمعرض دمنهور السابع للكتاب، في مشهد يعكس وحدة الوطن، مؤكدًا دعمهم الكامل للمحافظ ومسيرتها التنموية.

من جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن شكرها للمنطقة الأزهرية على تنظيم هذا الاحتفال الذي يتزامن مع افتتاح معرض دمنهور السابع للكتاب. وأكدت أن احتفالنا اليوم بذكرى النصر ليس فقط لاستذكار الماضي، بل أيضًا لتأكيد معركة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز مجالات المعرفة والعلم.

وأكدت المحافظ أهمية المبادرات الوطنية مثل مبادرة "بداية" لدعم قطاعات حيوية في الصحة والتعليم والثقافة، مشيرة إلى أهمية الوحدة الوطنية بين الأزهر والكنيسة والوعظ والأوقاف.

وفي ختام كلمتها، أعلنت الدكتورة جاكلين عازر عن تبني المحافظة حملة توعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف لمواجهة ظاهرة الانتحار في القرى والنجوع، التي تم التأكيد عليها خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.