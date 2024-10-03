انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية شرمساح بمركز الزرقا في دمياط، وتضمنت الفعاليات عقد ندوة عن الصحة النفسية وندوة عن التربية الإيجابية نفذتها وحدة تكافؤ الفرص.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مديرية التربية والتعليم عقدت ندوة عن أهمية التعريف بالمبادرة، وندوات متنوعة مع طلاب المدارس بعنوان "بداية النشأة الاجتماعية السليمة - جروب الجيل الخامس - دعم القيم".

كما شاركت مديرية الطب البيطري، بندوة تعريف الموطنين بالخدمات التي تقدمها الإدارة البيطرية، وتقديم أدوية بيطرية للموطنين بالمجان للمواشي والطيور، كما عقد بنك التعمير والإسكان ندوة عن التثقيف المالي وإصدار كروت ميزة، وفتح حسابات التوفير وشهادات الاستثمار.

كما شاركت هيئة تعليم الكبار بندوة عن أهمية التعليم المستمر كسبيل للتنمية والتقدم ومخاطر الأمية على الفرد والمجتمع، فيما تم عقد امتحان لمن يجيد القراءة والكتابة لـ30 فردا.

وشاركت مديرية العمل بندوة عن مفهوم السلام والمخاطر الموجودة في بيئة العمل بعدد مستفيدين 150 فردا، وشارك كوبري دمياط التاريخى بورشة عمل حول إعادة استخدام الورق للمشاريع الصغيرة، مع ورشة مبادئ الرسم حضرها 55 مستفيدا.

كما نفذت مديرية التضامن الاجتماعي، عددا من المبادرات لتوزيع 27 شنطة مدرسية، و20 شنطة مواد غذائية، وتوزيع مساعدات مادية ونقدية و100 شنطة سلع غذائية، كما وزعت إدارة الإسكان بالمحافظة 8 كراتين بعمارة الإيواء بشرمساح.

وأطلق الأزهر ندوة عن بناء الإنسان، كما أطلقت الصحة فريق متحرك لتقديم المبادارات بالكشف المبكر على الامراض السرطانية الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وأطلقت إدارة مشروعك بالوحدة.

فيما تم عمل ندوة عن مشروعك وكيفية منح القروض بعدد، حضور 50 مستفيدا، كما وزعت الإدارة الزراعية طعوم سامة للقوارض، علاوة على تواجد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وتم تقديم الخدمه للطلبة والأطفال وعمل أنشطة، علاوة على إطلاق سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

كما نظمت هيئة الإسعاف بتنظيم ندوة للطلبة عن الإسعافات الأولية، وتم الدفع بسيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضه للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.