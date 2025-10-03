تظاهر عشرات الآلاف في إسبانيا بعد اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في إسبانيا ضد الإيقاف العنيف لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة من قبل البحرية الإسرائيلية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإسبانية ووسائل إعلام إسبانية أخرى يوم الخميس.

واتهم المشاركون في التجمعات التي جرت في مدريد وبرشلونة وبلنسية ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما تم توجيه اتهامات للاتحاد الأوروبي بالمسؤولية الجزئية عن تصرفات إسرائيل، وطالب العديد بقطع العلاقات معها. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإسبانية أن بيانا تم تلاونه أمام وزارة الخارجية في مدريد نص على: "إذا هاجموا الأسطول، فإنهم يهاجموننا جميعا".

وجاءت هذه التجمعات بعد أن صعدت القوات الخاصة الإسرائيلية على متن حوالي 40 قاربا من "أسطول الصمود العالمي" واحتجزت أكثر من 400 من أفراد الطاقم من عشرات الدول، بمن فيهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج. وتعتزم إسرائيل ترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

واتهمت المجموعة التي نظمت التجمعات إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ووفقا لبيان شاركه المنظمون على تليجرام، فإن "قافلة سلمية وغير عنيفة كان من المفترض أن تحمل الغذاء وحليب الأطفال والأدوية" إلى قطاع غزة قد تم إيقفها بشكل عنيف وغير قانوني في المياه الدولية وتم "اختطاف" المشاركين. وأشار المؤيدون على منصة إكس إلى الحادث ووصفوه بأنه "قرصنة".