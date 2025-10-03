وزير الطيران يبحث مع مفوضية أمريكا اللاتينية تعزيز التعاون وتوحيد المواقف داخل الإيكاو

في إطار مشاركته في الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا مع أزوسينا زيلايا، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، والسيد جايمي بيندر، السكرتير العام للمفوضية، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والأستاذة وريم عرابي، الممثل المناوب لمصر لدى المنظمة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتوحيد المواقف داخل الإيكاو بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها رفع معايير السلامة والأمن الجوي، ودعم التحول الرقمي في صناعة النقل الجوي، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لتولي إحدى الدول الأعضاء رئاسة المفوضية قريبًا.

وأعرب الحفني عن تقديره لمساندة دول أمريكا اللاتينية لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات وحرص الجانبين على تطوير صناعة النقل الجوي عالميًا، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المفوضية بما يدعم استدامة القطاع ويعزز مكانة مصر دوليًا.

من جانبها، أكدت زيلايا اعتزاز المفوضية بعلاقاتها مع مصر، واصفة إياها بالشريك الأساسي في جهود توحيد المواقف داخل الإيكاو، مشددة على حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع القاهرة في مجالات السلامة الجوية، التحول الرقمي، وبناء القدرات.