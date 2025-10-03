استطلاع رأي: الناخبون السويسريون يعتقدون أن حكومتهم متساهلة مع أمريكا

يعتقد الناخبون السويسريون أن حكومتهم أصبحت متساهلة للغاية مع الولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية ضخمة على صادرات بلادهم.

وفي استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة السويسرية، قال حوالي 80% من المشاركين إن سويسرا "صديقة للغاية" لأكبر اقتصاد في العالم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن وزيرة المالية كارين كيلر سوتر- التي تتولى حتى نهاية العام أيضا الرئاسة السويسرية الدورية- تعتبر الشخص الأكثر قوة في الحكومة المكونة من سبعة أعضاء على الرغم من فشلها في تأمين اتفاق تجاري مع أمريكا.

وتعرضت كيلر سوتر لانتقادات علنية بعد أن فشلت مكالمة هاتفية مع ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية، تم التفاوض عليه مسبقا وكان من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أقل بكثير على سويسرا.

وبدلا من ذلك، فرض نظيرها الأمريكي رسوما إضافية بنسبة 39% على العديد من الصادرات السويسرية، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس.

وأدت الرسوم الجمركية إلى تراجع حاد في الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة في شهرها الأول. كما أدت سياسات ترامب التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن اقتصاد سويسرا.

وأجري استطلاع الرأي في الفترة من 25 أغسطس و11 سبتمبر، بعد أسابيع فقط من دخول الرسوم الجمركية التي تبلغ 39% حيز التنفيذ وكان الخلاف التجاري يهيمن على التغطية الإعلامية السويسرية.