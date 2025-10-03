إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على حبوب إجهاض نوعية أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مسؤولو الصحة الاتحاديون الأمريكيون على نسخة نوعية (بديلة) أخرى من حبوب الإجهاض، مما أثار غضب معارضي الإجهاض.

وسارعت المجموعات المناهضة للإجهاض إلى انتقاد هذه الخطوة يوم الخميس، واصفة إياها بأنها "وصمة عار" على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتطالب هذه المجموعات بمراجعة سلامة عقار مايفبريستون.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على الدواء لأول مرة باعتباره آمنا وفعالا في عام 2000.

والنسخة الجديدة من الحبوب هي من شركة الأدوية الصغيرة إفيتا سوليوشنز. وهذه ليست النسخة النوعية الأولى؛ فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على نسخة نوعية في عام 2019.