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نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية في الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة العالم تحت 23 عاما، والتي أقُيمت في المجر.

ونجح كيشو في الفوز بذهبية منافسات وزن تحت 67 كجم بعد تغلبه على لاعب بيلاروسيا بنتيجة 9/0.

واستطاع كيشو أن يتأهل للمباراة النهائية عقب تغلبه على لاعب اليابان بنتيجة 7/5 في دور نصف النهائي.

وعقب فوزه بالميدالية الذهبية قدم رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة وأعضاء الاتحاد التهنئة لكيشو بعد أن استطاعته أن يفوز ببطولة العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكان اللاعب قد ضمن التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 بعد أن احتل المركز الخامس في بطولة العالم التي أقُيمت في كازاخستان سبتمبر الماضي.

ويرأس بعثة المنتخب نرمين رفيق عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، ومحمد إبراهيم زقلط مدربا، وطاقم تحكيم يضم أحمد زكي، وإبراهيم عادل.