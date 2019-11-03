تحدث محمود حسن "تريزيجيه" نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في شباك ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة "البريميرليج".

هدف أستون فيلا الوحيد جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لشبكة "beIN Sports"، عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة لأننا نلعب ضد فريق كبير، ورغم ذلك كنا قريبين من الفوز حتى أخر 5 دقائق".

وأوضح: "ليفربول ينافس على الدوري، وبالتالي يقتنص كل الأخطاء التي يقع فيها دفاع الفريق المنافس إذا فقدنا التركيز".

وواصل: "كل مباراة بالنسبة لي مباراة كبيرة لأنني ألعب لفريق أستون فيلا العريق، وكنت انتظر هذه الكرة لأن دفاع ليفربول لم يضع تركيزه علي".

واختتم "كنت قريبا أيضا من تسجيل هدف ثان، ولكن أدينا كل ما في وسعنا وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة".

ونجح ليفربول، في تحقيق الفوز العاشر له في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك بعد تأخره بهدف أمام أستون فيلا، ليتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.