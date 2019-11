أستون فيلا يحتفل بأول أهداف تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

احتفل نادي أستون فيلا الإنجليزي بأول أهداف محمود حسن تريزيجيه الذي سجله في شباك مرمى ليفربول، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه تريزيجيه وكتب:" تريزيجيه هو أول لاعب مصري يسجل هدف لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف النادي:" بهذا الهدف.. أصبح هناك 32 لاعب من جنسيات مختلفه سجلوا في المنافسة لنا".

وافتتح الوافد الجديد للفيلانز تريزيجيه أول أهدافه أمام الريدز حيث سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21 بعد عرضية من زميله مكجين، ليسكنها في شباك حارس ليفربول أليسون بيكر.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز صعب لليفربول على أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف ليظل فارق النقاط الست بين المتصدر الليفر وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي حقق الفوز على ساوثهامبتون في الجولة ذاتها بنتيجة هدفين مقابل هدف.

🇪🇬 @Trezeguet is the first Egyptian player to score a Premier League goal for Aston Villa 👏



It also means players from 32 different nations have now scored in the competition for us. #PL #AVFC pic.twitter.com/AW0nGBvfta