إطلاق تطبيق إلكتروني للاستعلام عن لجنة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقا إلكترونيا يتيح للمواطن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي يحق له التصويت فيها بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 التي ستنطلق أول أغسطس المقبل.

وتتيح الهيئة أيضا إمكانية الاستعلام على اللجنة الانتخابية بالرقم القومي على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأعلنت الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الجمعة، الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

ولفتت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg .

ويتنافس المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على 100 مقعد للنظام الفردي، و100 مقعد آخر على نظام القوائم، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، فيما يخصص القانون 100 مقعد بتعيين من رئيس الجمهورية.

وتنقسم الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إلى 27 دائرة مخصصة للنظام الفردي، يتنافس فيها 469 مرشحا، بالإضافة إلى 4 دوائر بنظام القائمة، تقدمت لها قائمة واحدة فقط هي القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تحتاج إلى الحصول 5% من أصوات الناخبين في كل دائرة لإعلان فوزها.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تُجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة إن وُجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.

- موعد التصويت في الانتخابات

تجرى انتخابات الإعادة يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.