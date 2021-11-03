أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن هناك تحول يحدث في ميزان القوى العالمي، مشيرا إلى أن الصين أصبحت قوة عسكرية أكبر وأقوى.

وقال ستولتنبرغ -في كلمة ألقاها في كوبنهاجن بعد لقائه مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن وأوردتها وكالة الأنباء الإيطالية- "إن الصين تقترب منا، نراها في الفضاء السيبراني وفي الفضاء وفي أفريقيا والقطب الشمالي"، كما "نراها أيضا في الطريقة التي تحاول بها السيطرة على البنية التحتية الحيوية هنا في أوروبا".

واستعرض ستولتنبرغ وفريدريكسن الاستعدادات لقمة الحلف في مدريد العام المقبل وأجندة ناتو 2030 لتعزيز الحلف.