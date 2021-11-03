أشارت لجنة سلامة الصحفيين الأفغانية إلى مقتل 12 صحفيا وتعرض 230 آخرين لأعمال عنف خلال العام الماضي في أفغانستان.

ويغطي التقرير الأخير للجنة الذي صدر أمس الأشهر من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2021.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء.

وذكرت لجنة سلامة الصحفيين الأفغانية -في تقريرها- أن العنف ضد الصحفيين يشمل الضرب والتهديد والاستخفاف، وأن صحفيا واحد قتل فيما تعرض 67 آخرون لأعمال عنف، منذ وصول حركة طالبان للسلطة في 15 أغسطس.

وطالبت اللجنة بإنشاء آلية خاصة لسلامة الصحفيين والتصدي للعنف في حالات ضرب الصحفيين على وجه الخصوص في أفغانستان.

واشتكى الصحفيون الأفغان من ارتفاع حالات الضرب والإهانة والعنف ضدهم منذ وصول طالبان للسلطة، كما تم تقييد حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات بشكل كبير.