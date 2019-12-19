فوكس نيوز: ولايات أمريكية ستحدد ملامح مجلس الشيوخ المقبل

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن هناك 4 ولايات ستحدد الحزب المتصدر في مجلس الشيوخ المقبل، والذي حتى الآن تتساوى استطلاعات الرأي بشأن فرص الحزبين في الفوز به.



وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن سباقات مجلس الشيوخ في أريزونا ونيفادا وجورجيا وبنسلفانيا هي ساحات تنافس فاصلة في المعركة على الغرفة العليا للكونجرس، والمرشحون في كل سباق يسعون للفوز الذي يتخطى به حزبهم حد الخمسين مقعدًا للأغلبية.



وفي جورجيا، يتقدم الجمهوري هيرشل ووكر على السيناتور الديمقراطي الحالي رافائيل وارنوك بنسبة 1.6%، وفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة.



وكان ووكر تخلف عن وارنوك بنسبة أكبر في وقت سابق من الصيف، لكنه أغلق هذه الفجوة منذ ذلك الحين رغم محاولات الديمقراطيين؛ لتصويره على أنه متطرف وليس مرشحًا جادًا.



وخطى الجمهوري بليك ماسترز في أريزونا خطوات مماثلة، ففي حين أنه لا يزال يتخلف عن السناتور الديمقراطي الحالي مارك كيلي بنسبة 2.3%، وفقًا لـReal Clear Politics، فإن هذا التقدم أضيق بكثير من تقدم كيلي البالغ 10 نقاط تقريبًا في سبتمبر.



وفي نيفادا، يتقدم الجمهوري آدم لاكسالت، النائب العام السابق للولاية، على السيناتور الديمقراطي الحالي كاثرين كورتيز ماستو بنسبة 1.9%، وفقًا للحزب الشيوعي الثوري، ويبدو أن الكثير من دعمه يأتي من ناخبين مستقلين في ولاية ساحلية تقليدية.



وقد حافظ على تقدمه في متوسط الاقتراع منذ تجاوز كورتيز ماستو في سبتمبر على الرغم من أن الأخير كان ينظر إليه بشكل أكثر إيجابية بين الناخبين.



وفي السباق الأكثر شهرة هذا العام، يتقدم حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جون فيترمان بنسبة 0.6% على الجمهوري الدكتور محمد أوز، وفقًا لـReal Clear Politics وهو أحد أقرب الهوامش في السباق منذ الانتخابات التمهيدية.



ولا يزال عدد من سباقات مجلس الشيوخ الأخرى في جميع أنحاء البلاد ضيقة ولكن بدون هامش قريب، بما في ذلك السباق بين الجمهوري جي دي فانس والنائب الديمقراطي تيم رايان في أوهايو، والسناتور الجمهوري الحالي ماركو روبيو والنائب الديمقراطي فال ديمينجز في فلوريدا والنائب الجمهوري تيد باد والديمقراطية شيري بيزلي في ولاية كارولينا الشمالية والسيناتور الجمهوري الحالي رون جونسون والنائب الديمقراطي مانديلا بارنز في ولاية ويسكونسن.



وفي كل من هذه السباقات يبدو المرشحون الجمهوريون هم المفضلين أكثر، لكنهم كانوا أهدافًا رئيسية للديمقراطيين طوال هذه الدورة الانتخابية.



وينقسم مجلس الشيوخ حاليًا بنسبة 50-50 بين الحزبين، وبافتراض فوز الجمهوريين بالسباقات في أوهايو وفلوريدا ونورث كارولينا ويسكونسن، بالإضافة إلى كل سباق آخر يفضلون الفوز به بشدة، فإنهم يحتاجون إلى الفوز باثنين من المقاعد الأربعة الحاسمة للسيطرة على مجلس الشيوخ أو أحد المقاعد الأربعة للحفاظ على تقسيم 50-50.