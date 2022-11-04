إدانة عربية لمحاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

أدان عدد من الدول العربية، محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، اليوم الخميس.

وأدانت دولة الكويت الحادث، وشددت على موقفهاالمبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

وأكدت وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدانت السعودية الحادث أيضا، وأكدت وقوفها مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق السلامة والاستقرار والازدهار.

كذلك أدانت مملكة البحرين محاولة الاغتيال التي استهدفت خان، مستنكرة بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي، وأكدت تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية ودعمها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مشددة على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.