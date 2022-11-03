مدرب مانشستر يونايتد: لدينا خطة للفوز على ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لديه خطة لتأمين الفوز الذي يحتاجه فريقه على ريال سوسيداد الإسباني لتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي.

ورغم أن مانشستر يونايتد نجح في تأمين مقعده في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، إلا أن الفريق الإنجليزي يحتاج للفوز بفارق هدفين لينهي دور المجموعات في المركز الأول بالمجموعة الخامسة، بالإضافة إلى تجنب مواجهة أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا في الدور المقبل.

في المقابل، يواصل متصدرو المجموعات طريقهم في الدوري الأوروبي بداية من دور الستة عشر، الأمر الذي يؤكد أهميته ليونايتد، ليس فقط لبلوغ مرحلة أٌقرب للنهائي، ولكن أيضا على ضوء ازدحام الجدول بالمباريات بسبب بطولة كأس العالم في قطر.

ويعد الفوز وتأمين الصدارة مطلبا هاما لفريق المدرب تن هاج، الذي خسر المباراة الافتتاحية في دور المجموعات أمام الفريق ذاته.

وقال تن هاج في مؤتمر صحفي: "بوضوح هذا مهم، يمكننا الفوز مساء الغد، نحن نعلم ما علينا فعله (الفوز بفارق هدفين)".

وأضاف: "لكن إذا أردت الفوز باللقب يجب عليك الفوز في كل المباريات، لذلك علينا الفوز بها جميعا".

وتابع: "منذ ستة أسابيع كان هذا الفريق مختلفا، لم يكن كل اللاعبين جاهزين، نحن نتطور ونحقق تقدما جيدا".

وأتم المدرب الهولندي: "نعلم أن الفوز بالمباريات هنا صعب لكننا نحب التحدي، نعرف أن علينا الفوز بهدفين ولدينا خطة لذلك وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك ".