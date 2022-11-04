زيلينسكي يعلن مقاطعة قمة العشرين إذا شارك فيها بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رهن مشاركته في قمة مجموعة العشرين في اندونيسيا يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بعدم حضور نظيره الروسي فلاديمير بوتين فيها.

ونقلت وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله اليوم الخميس إنه لن يشارك في القمة في حال شارك فيها بوتين، مشيرا إلى أن هذا هو موقفه "الشخصي وموقف الدولة".

وأوضح زيلينسكي أن بلاده مدعوة لحضور قمة المجموعة رغم أنها ليست عضوا فيها، وقال:" سوف نرى؛ ولا يزال أمامنا بعض الأيام".

تجدر الإشارة إلى أن بوتين لم يحدد حتى الآن موقفه من المشاركة في قمة العشرين التي ستنقعد في جزيرة بالي الإندونيسية.

وكان زيلينسكي طالب مرارا باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين بسبب حربها على أوكرانيا.

كان الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو بوصفه رئيس البلد المضيف وجه الدعوة صراحة إلى بوتين لحضور القمة، وقال إنه ينتظر حضور الرئيس الروسي.

كما أعلن ويدودو أيضا في أكتوبر الماضي عن مبادرة سلام لأوكرانيا، وقال إن بلاده ستدعو في القمة الجميع "للاجتماع معا والانخراط في حوار بناء".