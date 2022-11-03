يؤسس الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية النهائية، بفوز معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لخطوات يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأسبوع القادم، لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.



ومن المقرر أن يشرع الرئيس الإسرائيلي، الأسبوع المقبل بالتشاور مع زعماء الأحزاب الفائزة بالانتخابات قبل تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية.



وحال تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة فسيكون أمامه 28 يوما يمكن تمديدها بفترة أسبوعين إضافيين، بموافقة الرئيس، لتشكيل الحكومة.



واستنادا إلى القانون فإن الحكومة المشكلة يجب أن تحصل على ثقة 61 على الأقل من أعضاء الكنيست.



من جهته، شرع نتنياهو بخطوات تشكيل الحكومة.



وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "أوعز رئيس الليكود بنيامين نتنياهو إلى النائب في حزبه ياريف لفين والطاقم الليكودي المفاوض بالتوصل إلى تفاهمات مع مركبات معسكر اليمين فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي".



وأضافت: "وقام لفين بإبلاغ رؤساء كتلة اليمين بهذا الموضوع".



وأكدت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية فوز معسكر بنيامين نتنياهو وخروج الحزب اليساري الوحيد بالكنيست ميرتس.



ووفقا لبيان لجنة الانتخابات الإسرائيلية، فقد جاءت النتائج النهائية كما يلي:



الليكود (يمين) 32 مقعدا.

هناك مستقبل (وسط) 24 مقعدا.

الصهيونية الدينية (يمين متشدد) 14 مقعدا.

المعسكر الرسمي (يمين وسط)12 مقعدا.

شاس (يمين متدين) 11 مقعدا

يهودوت هتوراه (يمين متدين) 7 مقاعد.

إسرائيل بيتنا (يمين) 6 مقاعد.



في سياق متصل، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مكالمة جيدة الآن مع بنيامين نتنياهو".



وأضاف: "هنأته على فوزه وقلت له إنني أتطلع إلى العمل معًا للحفاظ على الرابطة غير القابلة للكسر" بين البلدين.



وهذه أول تهنئة دولية لنتنياهو بالفوز بالانتخابات.