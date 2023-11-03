صحة غزة تطالب بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم، بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى.



وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين.



وأضاف: أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الاحتلال، موضحاً أن ما تم استهدافه في القافلة اليوم هو سيارتا إسعاف، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.



وتابع: على العالم ألا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم والحقائق التي نقدمها.



وقال إن الاحتلال ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحاً، مضيفاً: على العالم ألا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.



ولفت القدرة إلى أن هناك 967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.