 صحة غزة تطالب بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى - بوابة الشروق
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صحة غزة تطالب بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى

وكالات
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 11:12 م
طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم، بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى.

وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين.

وأضاف: أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الاحتلال، موضحاً أن ما تم استهدافه في القافلة اليوم هو سيارتا إسعاف، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: على العالم ألا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم والحقائق التي نقدمها.

وقال إن الاحتلال ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحاً، مضيفاً: على العالم ألا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.

ولفت القدرة إلى أن هناك 967 مجزرة ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

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