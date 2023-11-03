 مدير الصحة العالمية بعد مجزرة الشفاء: أكرر.. يجب حماية المرضى والمرافق الطبية - بوابة الشروق
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مدير الصحة العالمية بعد مجزرة الشفاء: أكرر.. يجب حماية المرضى والمرافق الطبية

منى زيدان
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 7:46 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 7:46 م
عبر تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، عن صدمته الشديدة إزاء المجازر الإسرائيلية التي استهدفت مستشفيات عدة وسيارات إسعاف في غزة مساء اليوم.

وقال أدهانوم عبر حسابه الشخصي على X إنه يشعر بالصدمة الشديدة إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، مما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار.

وشدد أدهانوم: "يجب حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات.. دائماً".

وكان أدهانوم قد ناشد مرارا الزعماء والحكومات العمل الجاد على مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونقل المصابين والجرحى والمرضى للعلاج في مصر.

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