قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنّ معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة.

وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي هي معركة كاملة الشرعية سواء من الناحية الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية.

وأوضح أنّ السنوات الماضية في فلسطين كانت قاسية جدا وبخاصة مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والمتوحشة، مشيرا إلى أن هناك 4 ملفات ضاغطة على الفلسطينيين قادت لما حدث.

ونوه بأن الحدث الأول هو آلاف الأسرى من النساء والأطفال موجودون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنا.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على الأسرى وعائلاتهم ما جعل الأمور سيئة، لافتا إلى أن المسجد الأقصى تعرض لانتهاكات عديدة لا سيما قبل عملية طوفان الأقصى.

ولفت إلى الحصار على غزة لنحو 20 سنة، جعل أكثر من مليوني مواطن يعيشون في أوضاع مأساوية.

ونوه بأن العنوان الرابع يتمثل في الوضع في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا مشروع الاستيطان الذي غذّته الحكومة المتطرفة، مع التوسع في جرائم القتل والاعتقال.