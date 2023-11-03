وزيرة الخارجية الألمانية تركز على ناجورنو كاراباخ خلال جولتها في أرمينيا وأذربيجان

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إلى جنوب القوقاز في زيارة تستغرق يومين تركز خلالها على الوضع في منطقة ناجورنو كاراباخ.



وبعد حوالي شهر ونصف من استسلام القوات المسلحة الأرمينية في ناجورنو كاراباخ، تخطط بيربوك لزيارة أرمينيا أولا، حيث تلتقي وزير الخارجية آرارات میرزویان.



ومن المقرر أن تلتقي بيربوك، غدا السبت، وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في عاصمة بلاده باكو.



وأجبر الجيش الأذربيجاني القوات المحلية في ناجورنو كاراباخ، وهي منطقة داخل أراضي أذربيجان كان يسكنها في السابق عرقية من الأرمن، على الاستسلام في 19 سبتمبر الماضي أثناء هجوم عسكري.



وتتمحور جولة بيربوك حول وضع أكثر من 100 ألف أرميني فروا من المنطقة، وهو ما اعتبرته أرمينيا إعادة توطين قسري، بينما تتحدث أذربيجان عن مغادرة طوعية وأنه لا يوجد سبب للفرار.



ويسود عداء بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في جنوب القوقاز منذ فترة طويلة، وكانت ناجورنو كاراباخ محل نزاع بينهما منذ عقود.



وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، تعتزم بيربوك أيضا زيارة مركز استقبال للاجئين الفارين من ناجورنو كاراباخ في أرمينيا، إلى جانب إجراء محادثات مع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية في أرمينيا (EUMA)، والتي تهدف إلى مراقبة الوضع الأمني على طول الجانب الأرميني من الحدود.