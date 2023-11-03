 حسن نصر الله: تلقينا رسائل بأن أمريكا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا ضد إسرائيل - بوابة الشروق
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حسن نصر الله: تلقينا رسائل بأن أمريكا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا ضد إسرائيل

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 5:03 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 5:03 م

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب تلقى رسائل بأن الولايات المتحدة ستقصف إيران إذا واصلت عمليات المقاومة في لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، مخاطبا الولايات المتحدة: "هذه التهديدات لن تخيفنا ونقول لكم إن أساطيلكم التي تهددونا بها نحن مستعدون لها".

ونوه بأن منع اندلاع حرب إقليمية في المنطقة يستلزم العمل على وقف العدوان على قطاع غزة.

ولفت إلى أن معركة المقاومة لم تصل حتى الآن، إلى مرحلة الانتصار بالضربات القاضية لكنّها المقاومة تُسجل الانتصار عن طريق النقاط.

وشدد على أن المعركة الراهنة هي معركة صبر وصمود، مؤكدا العمل على وقف العدوان على غزة، ولكي تنتصر غزة وشعبها.

وأكّد نصر الله ضرورة التحمل وتراكم الإنجازات على النحو الذي يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، مؤكدا ضرورة العمل على انتصار المقاومة في غزة.

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