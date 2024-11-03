رويترز عن مصادر: أوبك بلس تتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر لمدة شهر

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قالت ثلاثة مصادر من "أوبك+" لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن المجموعة اتفقت على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد.

فيما استمرت الضغوط النزولية على السوق بفعل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة، وفق الوكالة.

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وسبق أن أرجأت الزيادة من شهر أكتوبر الماضي، بسبب انخفاض الأسعار.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن ضعف الطلب والبيانات الاقتصادية يثير قلق المجموعة من إضافة المزيد من الإمدادات.

وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم الأحد بعد مشاورات بين الوزراء.