قالت الفنانة رانيا عاطف بطلة مسرحية هالة حبيبتي، إنها عملت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس لمدة 3 سنوات ولم ترَ متعة من العمل بعد هذه الفترة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه كان من الصعب استكمال مسيرتها الفنية بعد العمل مع فؤاد المهندس.

وتابعت: «كل اللي اشتغل مع الأستاذ كان بيحبه وكان الجميع بيكون سعيد»، مشيرة إلى أن المهندس كان يسعد بنجاح كل من يعمل معه.

وأكدت أنه كان يعطي فرصة للفنانين بشكل كبير ويحاول أن يساعدهم على تحقيق النجاح، وكان يثق من نفسه ويعمل على تخريج أجيال مميزة.

واستكملت: «الأستاذ كان أبًا ويخاف على كل من يعمل معه، شخص مهني وفني وأكاديمي مميز».

وأكّدت أن الفنان كان يخصص طبيب في المسرح للأطفال الذين يعملون معه، وكان يحب المسرح بشكل كبير ويقرأ القرآن وكان ملتزمًا ويحترم الجميع، معقبة: «كان أبًا لنا جميعًا».