رؤساء أجهزة دمياط والنوبارية والمنيا يتابعون كفاءة محطات المياه والصرف

أجرى رؤساء أجهزة تنمية مدن دمياط، والنوبارية، والمنيا الجديدة، جولات ميدانية في محطات مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة أنظمة التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة والاهتمام بالمرافق العامة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة لمتابعة سير العمل وحالة الطلمبات والمعدات، كما تابع أعمال تشغيل الطلمبات، وتأكد من كفاءتها، مشدداً على ضرورة جاهزية مولدات الكهرباء لضمان عملها بكامل الأحمال لتفادي أية انقطاعات في الخدمة.

وتفقد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، برفقة المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، محطة مياه الشرب بطاقة إنتاجية ١٧٣م³/يوم، والتي تغذي المدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة. وبحث مع مسئولي المحطة معدلات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة ومنظومة المراقبة بالكاميرات وتجديد المهمات الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٨٥% بتكلفة إجمالية ٧٣ مليون جنيه.

كما تابع أعمال نظام التحكم الإلكتروني وجمع البيانات (اسكادا)، الذي بلغت نسبة تنفيذه ٩٥% بتكلفة ٨ ملايين جنيه، لربط جميع مباني المحطة على شاشة التحكم الرئيسية ومتابعة قراءات مستويات المناسيب وضغوط المياه والتصرفات، مع إمكانية التحكم في تشغيل الطلمبات والمحابس والكشف الفوري عن أية مشكلات.

وخلال جولة رئيس جهاز دمياط الجديدة بالمحطة، تأكد من القدرات الاستيعابية والتشغيلية للاستفادة من كامل طاقة المحطة في التوسعات الحالية والمستقبلية، مشدداً على إعداد تقارير متابعة دورية بالموقف داخل المحطة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، جميع محطات المياه والصرف الصحي بالمدينة لمتابعة انتظام العمل. وشملت الجولة محطة التنقية الرئيسية، حيث تابع منظومة "الإسكادا" ونظام التحكم الإلكتروني وجمع البيانات، وتفقد مبنى المرشحات ومكونات المحطة الأخرى.

وخلال مروره على شبكات المياه والصرف بالأحياء، شدد رئيس جهاز المنيا الجديدة على ضرورة التنسيق مع إدارة الطرق لإعادة الشيء لأصله في الحفر الناتج عن أعطال المياه والصرف، موجهاً بإعداد خطة شاملة لتطهير شبكة الصرف الصحي وبلاعات المطر، وتقديم تقرير أسبوعي حولها. كما تابع أعمال محطة المعالجة الثلاثية، موجهاً بضرورة استمرار نظافة العنابر واستكمال أعمال الإنارة.