الجمعة 30 يناير 2026
ترامب يهدد كندا بفرض رسوم بنسبة 50% على الطائرات المباعة في أمريكا

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 4:07 ص

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أي طائرة تباع في الولايات المتحدة، في أحدث ضربة ضمن حربه التجارية مع الجار الشمالي لأمريكا، مع اتساع نطاق نزاعه مع رئيس الوزراء مارك كارني.

وجاء تهديد ترامب، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهديده خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا إذا مضت قدما في الاتفاق التجاري المزمع مع الصين. لكن تهديد ترامب لم يتضمن أي تفاصيل حول موعد فرض ضرائب الاستيراد، خاصة وأن كندا كانت قد أبرمت اتفاقا بالفعل.

وفي أحدث تهديد لترامب، قال الرئيس الجمهوري إنه ينتقم من كندا لرفضها اعتماد طائرات من شركة "جلف ستريم إيروسبيس" ومقرها سافانا بولاية جورجيا.


