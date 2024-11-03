بوليتيكو: انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة تاريخية ودراماتيكية

اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات رئاسية تاريخية ستشكل السياسة العالمية لسنوات قادمة، حيث من المتوقع أن يدلي أكثر من 160 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم بعد غد الثلاثاء 5 نوفمبر.

ووصفت المجلة السباق إلى البيت الأبيض بأنه الأكثر دراماتيكية في التاريخ، حيث تعثر الرئيس الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الديمقراطي السابق جو بايدن وضل طريقه بشكل كارثي خلال مناظرته التلفزيونية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب وانسحب في النهاية، قبل ثلاثة أشهر فقط من يوم الانتخابات.

وتولت هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن، كما تعرض ترامب لإطلاق نار في محاولة اغتيال، متجنبًا الموت بفارق ضئيل للغاية. ثم تلا ذلك محاولة مزعومة ثانية لاغتيال ترامب بعد شهرين من الحادثة الأولى.

ومن المتوقع أن تسفر المنافسة إما عن عودة قوية للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أو وصول أول امرأة أمريكية إلى البيت الأبيض مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأكدت المجلة أن الفوز لا يتعلق فقط بالزعامة والتوجه المستقبلي للولايات المتحدة، بل ستكون للنتيجة "تداعيات زلزالية" محتملة في جميع أنحاء العالم، من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى التوترات المتزايدة والتنافس التجاري مع الصين.

ومع وصول استطلاعات الرأي إلى طريق مسدود، وتزايد مزاعم سوء السلوك وحتى التدخل الروسي، يستعد الجانبان لمعركة قانونية شرسة في الأيام والأسابيع التي تلي التصويت، وفق تصور المجلة.