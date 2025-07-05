ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم في العيد الوطني الأمريكي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون الميزانية في أجواء احتفالية الجمعة بمناسبة العيد الوطني في الولايات المتحدة، وسط مفرقعات واستعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز "بي-2" كتلك التي استخدمت لقصف إيران.

وقال ترامب خلال التوقيع: "أمريكا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف ب"مشروع القانون الكبير والجميل"، وفق وكالة فرانس برس.

ومارس الرئيس الأمريكي ضغوطا كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونجرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائيا الخميس.

واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 249 عاما على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضا بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعدّ محورا أساسيا من محاور ولايته الرئاسية الثانية.

وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "معا سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد".

ويشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقرار قضائي مؤيّد لسياساته. وهو يعزّز أيضا سطوة الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموما.

وأشاد ترامب بهذا النصر مساء الخميس، خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلا: "ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأمريكا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا".

ولم يتطرّق الملياردير الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة ويضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية.

وبمناسبة اليوم الوطني، ستحلّق طائرة من طراز "بي-2" كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ إيران للمشاركة في المراسم الاحتفالية.