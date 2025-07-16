شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية

شنَّ قسم شرطة البيئة والمسطحات بالإسكندرية، بقيادة العقيد هشام عبد الباعث، يوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة استهدفت نقاط تمركز النباشين بعدد من الشوارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، بهدف الحد من التلوث البيئي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء محمد عمارة، حكمدار عام الإسكندرية، وبمتابعة اللواء محسن عبيدو، مساعد مدير الأمن للوحدات، وبمشاركة المقدم هيثم الشيخ، وكيل القسم، والرائد محمد بريك، معاون القسم، إلى جانب ضباط إدارة البحث الجنائي، وبدعم من قوات الأمن.

وبحسب مصدر أمني، استهدفت الحملة التصدي لظاهرة فرز وافتراش القمامة بالشوارع، لما تسببه من تشويه للمظهر العام وأضرار بيئية وصحية تهدد سلامة المواطنين.

وتم رفع المخلفات الموجودة باستخدام سيارات شركة "نهضة مصر" المسؤولة عن أعمال النظافة في الإسكندرية، تمهيدًا لنقلها إلى محطات التخلص الآمن، وفقًا للقانون وقواعد السلامة والصحة المهنية.

وفي السياق ذاته، قال أحمد شحاتة، رئيس المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر:

"هناك تعاون مستمر وتنسيق دائم مع مختلف أجهزة الدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن السكندري، وذلك تحت إشراف اللواء حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة الشركة".