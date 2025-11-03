 البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعتزم تعليق رسوم الموانئ على السفن الصينية الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025 3:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعتزم تعليق رسوم الموانئ على السفن الصينية الأسبوع المقبل

واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 2:40 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 2:40 م

من المتوقع أن تعلق الولايات المتحدة رسوم الموانئ لمدة عام على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من الأسبوع المقبل، في وقت يخفف فيه البلدان من حدة نزاع بحري أصبح نقطة خلاف شائكة في حرب التجارة بينهما.

وقال البيت الأبيض في نشرة معلومات إن الولايات المتحدة ستعلق بدءا من 10 نوفمبر الإجراءات التي تستهدف مواجهة هيمنة الصين في مجال الشحن البحري، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي غضون ذلك، قالت بكين إنها ستعلق الإجراءات المضادة التي فرضتها كرد فعل.

ويأتي إعلان الطرفين عقب توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لهدنة تجارية الأسبوع الماضي شملت توافقا في عدة ملفات تجارية بدءا من أشباه الموصلات إلى المعادن النادرة وفول الصويا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك