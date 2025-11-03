البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعتزم تعليق رسوم الموانئ على السفن الصينية الأسبوع المقبل

من المتوقع أن تعلق الولايات المتحدة رسوم الموانئ لمدة عام على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من الأسبوع المقبل، في وقت يخفف فيه البلدان من حدة نزاع بحري أصبح نقطة خلاف شائكة في حرب التجارة بينهما.

وقال البيت الأبيض في نشرة معلومات إن الولايات المتحدة ستعلق بدءا من 10 نوفمبر الإجراءات التي تستهدف مواجهة هيمنة الصين في مجال الشحن البحري، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي غضون ذلك، قالت بكين إنها ستعلق الإجراءات المضادة التي فرضتها كرد فعل.

ويأتي إعلان الطرفين عقب توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لهدنة تجارية الأسبوع الماضي شملت توافقا في عدة ملفات تجارية بدءا من أشباه الموصلات إلى المعادن النادرة وفول الصويا".