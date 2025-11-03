خبير روسي: أي غزو أمريكي محتمل لفنزويلا لن يكون نزهة

حذر خبير روسي من أن أي غزو أمريكي محتمل لفنزويلا لن يكون عملا سهلا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مقاومة كبيرة إذا نفذت عملية عسكرية مخططا لها ضد فنزويلا.

وقال الخبير العسكري في معهد القانون والأمن القومي التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، ألكسندر ستيبانوف، إن "أي عملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا ستشكل تهديدا وجوديا للحكومة الحالية ولسيادة الجمهورية البوليفارية، ولن تكون نزهة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وعلق ستيبانوف على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وقدرات الدفاع الفنزويلية، قائلا إن الجيش الفنزويلي يمتلك منظومات أسلحة تشمل مقاتلات من طراز" سو-30 إم كيه" روسية الصنع وصواريخ مضادة للسفن صينية الصنع، وزوارق سريعة إيرانية الصنع، القادرة على توجيه ضربة مؤثرة للبحرية الأمريكية.

وحذر ستيبانوف من أن هذه الأنظمة ستشكل تهديدا حقيقيا لمدمرات الصواريخ الموجهة من طراز "أرلي بيرك" وطرادات الصواريخ الموجهة من طراز "تيكونديروجا" التي ترافق حاملات الطائرات الأمريكية، وأن استخدامها قد يلحق أضرارا غير مقبولة بعملية عسكرية محلية ويتسبب في خسائر بالأسطول السطحي بالبحرية الأمريكية.