أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و144 ألفا و830 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و144 ألفا و830 فردا، من بينهم 1160 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و321 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و23 ألفا و531 مركبة قتالية مدرعة، و34 ألفا 207 أنظمة مدفعية، و1534 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1235 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و77 ألفا و435 طائرة مسيرة، و3918 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و66 ألفا و411 من المركبات وخزانات الوقود، و3989 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.